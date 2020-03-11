أخبار مصر | توجيه عاجل من الأوقاف لكافة المساجد بشأن فيروس كورونا

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أهمية توجيه جهود كافة العاملين بالمساجد للعناية بنظافتها على أكمل وجه، موضحة أنها ستواجه أي تقصير في نظافة المسجد بمنتهى الحسم.

وفي سياق آخر، أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لمراقبة نظافة المساجد وسط تنبيهات مشددة على تنظيف وتهوية المساجد، وخاصة قبل وبعد صلاة الجمعة التى قلصت الوزارة زمنها لربع ساعة بنسبة 40%.

ونبهت الأوقاف، على وكلائها بمتابعة نظافة المساجد على مدار اليوم كونها مكانًا للعبادة وتجمع الجمهور ومراقبة أعمال التهيئة لضمان بيئة ملائمة، ووزعت إشارة كتابية على المحافظات بالتنبيهات.