أخبار مصر | وزيرة التضامن: مستعدون لمواجهة موجة الطقس السيئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: مستعدون لمواجهة موجة الطقس السيئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة المديريات ومراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المحافظات وفرق أطفال بلا مأوى والتدخل السريع والهلال الأحمر المصري باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد.

وأوضحت القباج، أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.

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وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم مراجعة خطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة لتقلبات الأحوال الجوية، وجار استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة والتي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزه الصدمات.