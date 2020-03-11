شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 3 أشخاص بتهمة «ترويج شائعات عن كورونا» في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن ألقت القبض على 3 أشخاص بتهمة «الترويج لشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولوا خلالها أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر، على خلاف الحقيقة».
أضافت المصادر أنه تم استئذان النيابة العامة، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم، وعرضهم على جهات التحقيق.
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