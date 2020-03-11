شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تحت حصار الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات تحسبًا للتقلبات المناخية المتوقعة، حيث تشهد البلاد حالة مـن عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غد، الخميس، وحتى السبت المقبل.

وطالب الوزير المحافظات، بالتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية.

وأكد على غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بالمحافظات لمتابعة الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الطقس.

ووجه كافة المحافظات بسرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، مشددًا على ضرورة التأكد من تواجد وانتشار فرق الطوارئ والتدخل السريع واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر حفاظاً على سلامة المواطنين.

رفعت المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية المنتظرة.

ففي الإسكندرية، شهدت الشوارع الرئيسية والأسواق حالة من الركود بسبب موجة الطقس السيئ التي بدأت بوادرها أمس، حيث فضل العديد من المواطنين المكوث في منازلهم وعدم النزول للشوارع بسبب برودة الطقس وسرعة الرياح وبدت مقاهى الكورنيش شبه خالية من الزبائن، وأعلنت المحافظة تشكيل غرفة طوارئ تضم كافة الجهات التنفيذية، وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم الدفع بـ 92 سيارة في الشوارع والطرق الرئيسية، بالتعاون مع الأحياء وكافة الجهات التنفيذية من خلال غرفة العمليات والطوارئ التي تشكلها المحافظة.

وأضاف أن الشركة تنسق مع الجهات المعنية الأخرى من بينها شركة المياه لتخفيض ضغوطات المياه في حالة تعرض المدينة لأمطار غزيرة، كما تتخذ اجراءات تخفيض منسوب بيارات محطات الرفع لاستيعاب كميات إضافية من المياه فضلا عن الدفع بسيارتين سيول لشفط الأمطار بطاقة استيعابية 1350 متر مكعب

في الساعة بما يعادل 135 سيارة شفط، يتركز عملها في المناطق المفتوحة.

وأشار إلى أنه تم وضع سيارة في منطقة غرب الإسكندرية في حين تتمركز الأخرى بمدخل طريق الإسكندرية الزراعي شرقا، لافتًا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية تطهير شنايش الأمطار من الأتربة، لافتا إلى وجود سيارات مدمجة للتعامل في حالة وجود أي طارئ وقت النوة.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي شمال سيناء، قرر المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة في مواجهة الظروف الجوية، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وقال العميد أسامة الغندور، السكرتير العام للمحافظة، إن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

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وفي القليوبية، قرر المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام للمحافظة برئاسته للتدخل السريع في أية أمور طارئة نتيجة موجة الطقس السيئ التي من المقرر أن تشهدها المحافظات خلال الفترة المقبلة.

وشدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء بالاهتمام بجميع الشكاوى التي ترد على منظومة الشكاوى الحكومية

الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة، والتواصل للبلاغ عن أي شكاوى.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة المياه رفع حالة الطوارئ ونشر المعدات وسيارات شفط المياه بشوارع المدن لرفع تراكمات المياه التي قد تتج من سقوط الأمطار والدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة وأهاب مجاهد بالمواطنين التعاون مع الشركة بالإبلاغ عن أي تجمعات للمياه.

وفي سوهاج، أعلن المحافظ اللواء طارق الفقي، رفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بمختلف أنحاء المحافظة، إلى الحالة «القصوى»، واتخاذ الإجراءات الإحترازية اللازمة .

وفي المنيا، أعلن المحافظ اللواء أسامه القاضي، رفع حالة الطوارئ وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة، ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها .

وكلف القاضي، رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية مع المرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 34 مخرا لمداومة تطهيرها ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها وتحديد مسارات مخرات السيول والتأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين.

وفي الأقصر، تسببت زيادة سرعة الرياح في إلغاء رحلات البالون الطائر بغرب المدينة، وقال اسامة عبدالغنى، مدير بإحدى الشركات السياحية ، إنه تم إبلاغ الشركات بإلغاء الرحلات نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وزيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح خلاله باقلاع البالون.

وفي المنوفية، شدد المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات الخدمية بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد القصوى وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للتعامل الفورى مع موجة الطقس السيىء والتقلبات الجوية، مشددا على تفعيل غرف العمليات الفرعية والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة للإبلاغ عن أي أحداث طارئة في حينها لسرعة التعامل الفورى معها.

وفي الإسماعيلية، أعلن المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزع الكهرباء، أنه تم تكيف كافه قطاعات الشركة بمختلف المحافظات «بورسعيد – السويس – الإسماعيلية – المدن الجديدة – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر «بتواجد كافه القيادات ومديري الهندسات والاطقم الفنية من مهندسي التشغيل والصيانة والفنيين وكذلك سيارات الطوارئ والاعطال على مدار اليوم الكامل، مشيرًا إلى أنه سيتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال رقم خط ساخن لأعطال الكهرباء.

وفي الوادي الجديد، تعرضت المحافظة الوادي الجديد،، لسقوط أمطار طفيفة ،فيما ظهرت السحب الكثيفة التي حجبت أشعة الشمس وأدت إلى انخفاض ملحوظ في

درجات الحرارة، فيما شددت الأكمنة المرورية على عدم تجاوز السرعات ونصح السائقين بتوخي الحذر أثناء السير بالطرق السريعة، وقرر المحافظ اللواء محمد الزملوط، رفع درجة الإستعداد القصوى واستمرار تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة تحسبا لوقوع كوارث أو أزمات جراء موجة الطقس السيء، ورفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف حالة الطوارئ تحسبا للمواقف الطارئة.

وفي الشرقية، أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كافه الاجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار وعملها بكفاءة وإصلاح التالف منها .

وفي البحر الأحمر، رفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى، وشددت على الالتزام وتطبيق الخطة الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول واستعداد التمركزات المحددة بكل مدينة المزودة باللوادر وسيارات الانقاذ وكاسحات وسيارات الشفط للسيطرة على أي سيول وسرعة التحرك لإنقاذ حياة المواطنين ووضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي خطة شاملة لتامين شبكات المياه والصرف الصحى وكذلك تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه «خط الكريمات وخط قنا «من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين وكذلك تامين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة واعداد فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه في حالات السيول.

وفي بنى سويف، أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة عن رفع حالة التأهب القصوى بالمستشفى الجامعي بأقسام الطوارئ، والرعاية المركزة، وغرف العمليات، إضافة إلى تدعيم المستشفى بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، وتواجد كل التخصصات الطبية، وفريق التمريض على مدار اليوم، ومنع الإجازات، ووجه باستقبال كل الحالات المرضية من محافظة بني سويف، والمحافظات المحيطة بها سواء للعلاج السريري، أو لإجراء كافة العمليات الجراحية، أو حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة.