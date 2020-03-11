شكرا لقرائتكم خبر عن «فرصة» يطرق الأبواب للتوعية والتشجيع على العمل والإنتاج من بني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، أحد مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، عن انطلاق حملات طرق الأبواب بالبرنامج في فعاليتها الأولى لتكون البداية من محافظة بنى سويف.

وأوضح «الشبراوي»، أنه تم البدء بفعاليات التوعية بقرية شريف باشا ببني سويف باستهداف السيدات في المنازل من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة في إطار من التوعية ونشر ثقافة العمل، مشيرا إلى أن آلية طرق الأبواب من أهم آليات العمل الهامة بالمشروع لرفع الوعي بأهمية العمل وتعزيز مفهوم التمكين الإقتصادي من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

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وأكد أن الحملات تتم من خلال الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة بالقرية ممن تم تدريبهن من خلال البرنامج وفق أحدث البرامج والآليات العلمية في التوعية واعتماد برامج تعديل السلوك والتي تطبق لأول مرة في مصر من خلال منهج التحفيز والتشجيع وتعديل السلوك الاتكالي وفق فلسفة تعمل على إحداث نقله ذهنيه من الرعاية الاجتماعية إلى الاستقلال الاقتصادي والتمكين الاقتصادي.

وأضاف «الشبراوي»، أنه بالتوازي مع ذلك تشهد محافظة بني سويف انطلاق الموجه الثالثة من الدورات التدريبية المتقدمة التي ينظمها البرنامج باستهداف تدريب 50 من مكلفات الخدمة العامة والرائدات المتميزات والمتطوعات كي يصبحن مدربات وقيادات التغير ومن ثم يتم من خلالهن استهداف توعية 2000 مستفيدة في اطار بناء القدرات، هذا ويعمل البرنامج في مرحلته الأولى على مستوى محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان والوادي الجديد، وقد انتهى البرنامج مؤخرا من تسليم 642 مشروعا بقيمة إجمالية 3 ونصف مليون جنيه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعه «الفاو» على مستوى 3 محافظات وهي أسيوط وأسوان والفيوم ضمن مشروع «تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر من خلال استهداف النساء والشباب».

وأشار«الشبراوي»، أن برنامج فرصة يعتمد على فكر منظومة حزمة الخدمات ويتم التنفيذ على أكثر من مرحلة واستخدام مفهوم سلاسل للقيمة والميزة التنافسية، وهو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ويستهدف القادرين على العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على ٥٠ الف فرصة عمل وادوات انتاج بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الاولى ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم.

حملات طرق الابواب للتوعية والتشجيع على العمل والإنتاج والبداية في بنى سويف

حملات طرق الابواب للتوعية والتشجيع على العمل والإنتاج والبداية في بنى سويف

حملات طرق الابواب للتوعية والتشجيع على العمل والإنتاج والبداية في بنى سويف