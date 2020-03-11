شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت «التضامن الاجتماعي» لمواجهة موجة الطقس السيئ؟ «القباج» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة مديريات التضامن الاجتماعي، ومراكز الإغاثة المنتشرة على مستوى المحافظات، وفرق أطفال بلا مأوي، والتدخل السريع، والهلال الأحمر المصري على مستوى محافظات الجمهورية، باتخاذ كافة الاستعدادات والاحتياطات اللازمة لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقع أن تبدأ من الغد.

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وقالت «القباج» إن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تم تزويدها بالبطاطين والمعونات والوجبات المناسبة لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتقديم الخدمات اللازمة لتقدم للمشردين وفاقدي الرعاية الأسرية وأي شخص يحتاج إلى رعاية أو تدخل عاجل.

وأضافت الوزيرة أنه تم مراجعة خطة الهلال الأحمر المصري لمواجهة لتقلبات الأحوال الجوية، وجارى استدعاء فرق الطوارئ للتواجد في جميع المحافظات بالتجهيزات المطلوبة والتي تشمل حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الصدمات، وتم التأكد من جاهزية المخزون الخاص بأدوات الإغاثة في جميع الفروع والفروع الإقليمية، كما تم وضع آليات المتابعة الدقيقة من غرفة العمليات المركزيه للأحداث والربط مع شركاء العمل وإعداد التقارير.

كما شكلت وزيرة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مركزية من قيادات الوزارة لمتابعة خطة العمل خلال الأيام القادمة وتنسيق الجهود وضمان سرعة التدخل.