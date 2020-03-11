شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل مواجهة «كورونا».. و83 سائحًا من ركاب الباخرة الموبوءة يغادرون لبلادهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت تداعيات «فيروس كورونا» في المحافظات، حيث غادر 83 سائحًا من ركاب الباخرة الموبوءة بـ«كورونا» إلى بلادهم، مساء الأربعاء، بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس، وكشفت نتائج التحاليل سلبية عينات ممرضة الباجور بالمنوفية، وأرجأت الطرق الصوفية الاحتفالات بالموالد، وتقررإلغاء احتفالات العيد القومي في جنوب سيناء والمنيا وبني سويف.

في المنوفية، أعلن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، أن نتيجة تحاليل فيروس كورونا المستجد الخاصة بممرضة مستشفى الباجور التي تم حجزها منذ أمس بالعزل بمستشفى الحميات بشبين الكوم جاءت سلبية وعدم حملها لفيروس كورونا المستجد وأنها تعاني فقط من الأنفلونزا الموسمية.

وفي الأقصر، أعلن مجلس مدينة الأقصر الانتهاء الفحص لجميع الفنادق بالمحافظة، حيث تم فحص 33 فندقًا ثابتًا، 42 فندق عائم، وتم فحص 20 مركب ذهبية، مشيرًا إلى استمرار عملية الفحص لجميع المنشات السياحية بالمحافظة وواصلت المحافظة، رفع استعداداتها بجميع منافذ المحافظة وإجراء كافة الفحوصات بجميع المناطق الحيوية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة.

وأعلنت المحافظة مغادرة 83 سائح أجنبي من ركاب الباخرة الموبوءة، والتي كانت متواجدة لكورنيش النيل بالقرب من مستشفى الأقصر العام، بالعودة إلى بلادهم بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضعوا لها عن نجاتهم من الإصابة بفيروس الكورونا، بعدما وافقت وزارة الصحة على إنهاء حجرهم الصحي والعودة إلى بلادهم، حيث غادر أمس الأول في ساعة متاخرة 48 سائحًا وتبعهم أمس 33 من السياح الذين كانوا متواجدين على متن الباخرة بعد أن أثبت نتائج التحاليل سلبية الحالات.

وفي الإسكندرية، قال الدكتور حسام الدين رمضان، مدير الحجر الصحي بمطار برج العرب الدولي، إن الإدارة تسلمت 6 كواشف حرارة جديدة لفحص الركاب القادمين إلى المطار ليصل إجمالي الكواشف المخصصة للعمل بالادارة إلى 12، بينها 6 كواشف زئبقية و6 عادية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تطبيق تجربة محاكاة ناجحة تم تنفيذها قبل الإعلان عن الفيروس بالمطار وأثبتت نتائج ايجابية كبيرة.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية و التنسيق مع مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن التدريب الرياضية والشبابية.

وفي البحيرة، قامت مديرية الأوقاف بالبحيرة بحصر الساحات المفتوحة التي يمكن إقامة صلاة الجمعة بها، وفقًا لتعليمات وزارة الأوقاف، في إطار إجراءات الوزارة لمواجهة الفيروس، كما ألغت أي دروس أو تجمعات لغير الصلاة.

وفي جنوب سيناء، أعلنت المحافظة إلغاء الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة الذي يوافق ذكرى عودة طابا في 19 مارس الجاري، وتقرر الاكتفاء برفع العلم على طابا في احتفالية محدودة بحضور المحافظ اللواء خالد فودة، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والانتاجية.

وفي المنيا، قرر المحافظ اللواء أسامه القاضي إلغاء كافة الفعاليات الخاصة باحتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي كان من المقرر إقامتها 18 مارس، كما قرر اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير كافة المباني الحكومية التابعة للجهة ووضع مطهرات في أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية، وتطهير المساجد والكنائس دوريًا.

وفي الغربية، أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد من باب المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية.

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وقال أحمد قنديل، المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية، إن رئيس المجلس الاعلى للطرق الصوفية الدكتور القصبي اجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، والذي اتخذ قرارًا بارجاء الاحتفالات الدينية من باب الوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والنفس الإنسانية، وذلك عقب قرار مجلس الوزراء بإرجاء التجمعات والاحتفالات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وقام الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمرور، مساء أمس الثلاثاء، على مستشفى قطور المركزي، يرافقه الدكتور هشام شيحة، مدير إدارة المستشفيات للوقوف على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال حالات ارتفاع درجة الحرارة واشتباه حالات فيروس كورونا، وقد قام بعمل محاكاة وتدريب على كيفية التعامل مع مريض يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة واشتباه إصابة بالفيروس بعيدًا عن الأقسام الداخلية لحين وصوله لغرفة العزل.

وفي بني سويف، قال المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، إنه تقرر إلغاء الاحتفالية والتي تشهد تجمع المواطنين بالعيد القومي للمحافظة 15 مارس الجاري، والاقتصار على الفعاليات الرسمية والمراسم التقليدية مثل وضع آكاليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء وافتتاح المشروعات الخدمية، وتعليق «مؤقتا» التوقيع بالبصمة الإلكترونية للعاملين بالديوان العام والدواوين العامة للوحدات المحلية، واستبدال ذلك بالدفاتر الورقية في تسجيل الحضور والانصراف للموظفين.

وفي كفرالشيخ، تابع المحافظ اللواء جمال نور الدين، أعمال التطهير والوقاية، والإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس بالمستشفيات، وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، أنه يتم متابعة القادمين من الدول الموبوءة يوميًا بمنازلهم لمدة 14 يومًا من قِبل إدارة الأمراض المعدية والترصد، ومن خلال فرق الطب الوقائي بالإدارات الصحية، وان أي حالة يظهر عليها الأعراض يتم عزلها فورًا بإحدى مستشفيات الإحالة.

وفي الإسماعيلية، قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناه السويس، إنه سيتم إجراء مسح شامل لجميع الطلاب على بوابات الجامعة والمدينة الجامعية باستخدام أجهزة إلكترونية «ثرمومتير» للكشف عن درجات الحرارة.

وفي أسيوط، أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة قطاعات الجامعة الطبية والتعليمية ووضع خطة وقائية لمواجهة الفيروس وحماية الأفراد داخل الجامعة مشددًا على تكثيف أعمال النظافة والتطهير داخل كافة الكليات والوحدات السكنية بالمبانى الجامعية.

وفي القليوبية، قال المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم تخصص جناح في مستشفى قها المركزي الجديد للحجر الصحي لأي حالات تظهر بها إصابة وهو جناح آمن، مؤكدًا أن المستشفى لم تستقبل حتى الآن أي حالات سواء اصابة اواشتباه.

وأشار الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن مستشفى قها المركزي، والذي أعلنت وزارة الصحة عنها ضمن عددًا من المستشفيات المخصصة للعزل في حالة الاشتباه بفيرس كورونا لم يفتتح رسميا حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تشغيله جزئيًا الأسبوع المقبل بدخول العناية المركزة والحضانات الخدمة.

وفي شمال سيناء، قال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، إنه تم اتخاذ كافة الاجراءات وتطبيق الاحتياطات القياسية في مواجهة الفيروس، مشيرًا إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى قطاع الصحة بالمحافظة، ويتم اتخاذ الإجراءات الصارمة في تطبيق الاحتياطات القياسية لمنع الإصابة، وطالب بالحد من زيارات المرضى في المستشفيات أو تقليل وقت الزيارة منعا لانتشار العدوى.

وفي أسوان، نظمت مديرية الشؤون الصحية حملة لفحص السائحين الأجانب والعاملين بالقطاع السياحي والأثري بمنطقة آثار أبوسمبل وداخل المعبد، ضمن التدابير الإحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس وحماية صحة وسلامة المواطنين، خاصة بالمناطق التي يتردد عليها السائحين كالفنادق والبواخر السياحية والبازارات والأماكن الأثرية والأسواق السياحية.

وقامت فرق الانتشار السريع بمديرية الشؤون الصحية بفحص عددا من السائحين المترددين على معبد أبوسمبل بجانب العاملين بالمنطقة الأثرية ومسؤولي التأمين من أفراد وضباط الشرطة لاتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

كما شنت مديرية الشؤون الصحية بأسوان حملات مكثفة على محلات بيع العصائر والمرطبات وعصير القصب لمنع تلك المحلات من استخدام الأكواب الزجاجية ذات الاستخدام المتكرر، كذلك قام مسؤولي الأغذية بضبط وإعدام الزجاجات البلاستيكية غير الصحية وزجاجات المياه التي يعاد استخدامها في تعبئة وبيع العصير، كذلك تم التشديد على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد.