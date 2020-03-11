شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: ننسق لعودة خطوط السفن السياحية العالمية الكبرى إلى الموانئ المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع يني جورج ممثل أكبر الخطوط الملاحية للسفن السياحية في كل من مصر واليونان وقبرص ( شركتي رويال كاريبيان وكارنيفال لسفن السياحة )، لبحث التفاوض مع الشركات الكبري لاستئناف الرحلات مرة أخرى(الجدير بالذكر أنه سبق اتخاذ هذه الشركات القرار بعدم البت في عودة السفن السياحية الكبرى للتردد على الموانئ المصرية قبل عام 2022.

وتم التنسيق لاستقبال ممثلي الخطوط المسئولين عن مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة بموانئ سفاجا وشرم الشيخ تأكيداً للاستعدادات اللازمة.

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وأضافت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه بناء على التنسيقات التي تمت فإنه من المخطط استقبال عدد 12 رحلة سياحية بموانئ البحر الأحمر ( شرم الشيخ- سفاجا ) وذلك خلال الفترة من 18 مارس حتي 30 إبريل حيث من المخطط استقبال أول رحلة يوم 18 مارس 2020 بميناء شرم الشيخ لقضاء يوم سياحي هناك والسفر على نفس السفينة إلى سفاجا لبدء رحلتها السياحية للمزارات السياحية في مصر.

وأشارت إلى أن السفن المتوقع وصولها تعتبر من أكبر السفن العالمية حيث يتراوح عدد الركاب على كل سفينة من 2500: 5000 سائح ويتميز مستوي الركاب أنه من كبار الشخصيات العالمية ورجال الأعمال حيث أن أسعار هذه السفن تعتبر من أغلي الرحلات السياحية البحرية في العالم

وأكد البيان أنه تم إصدار التعليمات لرفع حالة الاستعداد بالموانئ من النواحي التأمينية وتوفير الاحتياجات الصحية اللازمة ( حجر صحي- تعقيم- سيارات الإسعاف- فريق طبي- أدوات الفحص والإسعاف السريعة- إجراءات الطوارئ- وسائل الحماية والعزل والكمامات ) ،كما أنه جاري التنسيق لتشكيل غرفة عمليات بهذه الموانئ من ممثلي هيئة موانئ البحر الأحمر والمسئولين بالموانئ- الداخلية- الجوازات- الجمارك وغيرها من الجهات المعنية لتأمين الحركة والفحص الصحي وسرعة نهو الإجراءات.