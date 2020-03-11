شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تسجل أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن السويد تسجل أول حالة وفاة مصابة بكورونا.

وكانت وكالة الصحة العامة السويدية، أعلنت فى بيان لها، أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد بلغت 248 حالة مؤكدة على مستوى البلاد، وذكر البيان، الذى أوردته الوكالة على موقعها الإلكترونى الرسمي، "لقد تلقينا تقارير بشأن إصابة 248 حالة فى جميع أنحاء السويد، كما وُجد أن أغلبية المصابين قد نُقلت إليهم العدوى خلال تواجدهم خارج البلاد، وخاصة فى شمال إيطاليا".

وكانت السلطات الصحية فى العاصمة السويدية ستوكهولم، قد أعلنت يوم السبت، تأكيد 21 حالة كورونا جديدة فى المنطقة، فيما تم الإبلاغ عن ثلاث حالات معدية جديدة فى مدينة سكانيا، ليرتفع إجمالى الحالات فى البلاد إلى 161 حالة، بعد تأكيد إصابة 43 حالة جديدة حتى نهاية أمس الجمعة.

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ووفقا لموقع alkompis السويدى، قالت السلطات الصحية، إن معظم الحالات تعود لأشخاص كانوا فى شمال إيطاليا، أو كانوا على تواصل مع أشخاص مصابين عائدين من إيطاليا.

يُشار إلى أن إجمالى عدد الأشخاص الذين ثُبتت إصابتهم بفيروس كورونا حول العالم قد تجاوز الـ110 ألفًا، كما تجاوز عدد الضحايا 3 آلاف و800 شخصًا.. وقد انتشر الفيروس فى أكثر من 100 دولة منذ ظهوره فى الصين ديسمبر الماضي.. حسب ما أعلنت جامعة جونز هوبكينز البحثية الأمريكية.