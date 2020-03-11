شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن الطوارئ وتفعيل غرف العمليات بالمحافظات نتيجة الطقس السيئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إنه تم فتح غرف الأزمات على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات وإعلان حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية نتيجة الطقس السيئ.

وأضاف شعراوى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن كل 6 ساعات يتم التحديث على الصفحات الرسمية لمختلف المحافظات، بشأن الأحداث المتعلقة بالطقس لحظة بلحظة وتك البدء فى توزيع المعدات المختلفة بالمحافظات وخطة دقيقة للتعامل.

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وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأمطار المتوقع سقوطها قد تصل لـ60 و70 ملى، مناشدا بعدم ركن السيارات فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار مع تقليل حركة المرور.

وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.