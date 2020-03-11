شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة القطرية تعلن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة الأنباء القطرية، أن وزارة الصحة القطرية أعلنت تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وقالت وزارة الصحة على تويتر:"وزارة الصحة العامة تعلن عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين من المخالطين للحالات الثلاث التى تم الإعلان عن إصابتهم بالفيروس يوم الأحد الماضى ممن يقيمون بمجمع سكنى واحد".

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