شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن عن 3 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها ان الكويت تعلن عن 3 حالات شفاء لمصابين بفيروس كورونا، ونفى رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، ما يتم تداوله فى مواقع التواصل الاجتماعى، عن فرض حظر تجول فى الكويت، وأضاف المزرم - فى بيان على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم الاربعاء، أن جلسة مجلس الوزراء الكويتى الاستثنائية اليوم، فى انعقاد ولم تنتهى بعد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا لعرض القرارات المتخذة. Advertisements ودعا رئيس مركز التواصل الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية الجميع إلى تحرى الدقة وعدم نشر الشائعات. دعت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، جميع المقيمين القادمين من السفر منذ تاريخ 27 فبراير الماضى وحتى اليوم، لمراجعتها فى المقر المخصص الجديد فى أرض معرض الكويت الدولى بمنطقة مشرف، لمتابعة الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19)، وأوضحت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى - أنه سيتم تقسيم المقيمين وفقا لعنوان السكن بالبطاقة المدنية، مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم غد الخميس لسكان محافظة الجهراء، ويوم الجمعة لسكان محافظة مبارك الكبير، والسبت لسكان محافظة الفروانية.

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