شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فارس: إصابة نائب الرئيس الإيرانى و2 من أعضاء الحكومة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وكالة فارس، أن هناك إصابة نائب الرئيس الإيرانى و2 من أعضاء الحكومة بفيروس كورونا.

وكان الحرس الثورى الإيرانى أعلن وفاة 5 من عناصره بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل اليوم الأربعاء، فى غضون ذلك أعلنت السلطات المعنية فى إيران ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد إلى 354 حالة.

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وأفاد متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، بأن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من حقنه، لافتا إلى أنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل، وأضاف أنه يمكن إنتاج هذا الدواء فى غضون 3 أسابيع، وذلك وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، داعيًا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد، وشدد على أن حكومته تعمل على إعادة الحياة الطبيعية للناس وتأمين كل حاجاتهم، جاء ذلك خلال كلمة فى اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء بشأن مستجدات فيروس كورونا.

فى غضون ذلك، قال جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان فى إيران، أمس الثلاثاء، إنه طلب من طهران إطلاق سراح جميع السجناء بشكل مؤقت مضيفا أن وجود سجناء سياسيين فى ظل تفشى فيروس كورونا أمر "مقلق".