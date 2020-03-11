شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يعزى كونتي فى ضحايا كورونا ويعرب عن تضامن مصر مع إيطاليا لتجاوز المحنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا، مؤكدا دعم وتضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن من دعم لتجاوز هذه المحنة.

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واعرب رئيس الوزراء الايطالي عن خالص تقديره وامتنانه للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه الأزمة مما يعكس عمق العلاقات الثنائية المتبادلة بين الجانبين علي كافة المستويات، متطلعاً إلى التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة الفيروس.

وفي إطار العلاقات الثنائية، تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون المشترك بناءً علي ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة رئيس الوزراء الإيطالي الأخيرة للقاهرة في 14 يناير الماضي، فضلا عن تبادل الرؤي ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها تطورات القضية الليبية.

كما تم التطرق إلى آخر مستجدات قضية ريجيني في ضوء التعاون الحالي القائم بين سلطات التحقيق في مصر وإيطاليا، حيث جدد الرئيس التأكيد علي الدعم الكامل للتعاون المشترك بين الأجهزة المختصة في البلدين للكشف عن ملابسات القضية.