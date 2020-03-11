شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يؤكد دعم بلاده التام وتضامنها مع مصر فى كافة القضايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك فى ختام جولته العربية.

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وقال المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكرى نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح ‪السيسى إلى الملك، مؤكدًا على عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين فى ظل توجيهات قيادتيّهما بدفع كافة مجالات التعاون المُشترك. وقام الوزير شكرى بتسليمه رسالة من الرئيس بشأن الموقف الحالى من قضية سد النهضة وآخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات، مُعربًا عن التقدير لمواقف البحرين المسانِدة لمصر وآخرها دعمها للقرار العربى الصادر عن الاجتماع الوزارى الأخير لمجلس جامعة الدول العربية بشأن التضامن مع مصر فى ملف سد النهضة

وأوضح حافظ أن ملك البحرين حرص على الإعراب عن تقدير بلاده لمصر ودعم البحرين التام وتضامنها مع مصر فى كافة القضايا، بما فى ذلك دعم المملكة لمصر فى ملف سد النهضة وكل ما يحفظ حقوق مصر وأمنها المائي. كما طلب نقل تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُعربًا عن اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة مع مصر وما تشهده أوجه التعاون الثنائى بين البلدين من تطور ملحوظ فى مختلف المجالات.