شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح تهمك فى التعامل مع الكهرباء خلال سقوط الأمطار والسيول.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض النصائح التى تهم المواطن فى التعامل مع مهمات الكهرباء بالشوارع خلال سقوط الأمطار والتقلبات المناخية، وفيما يلى بعض النصائح :

1. فى حالة سقوط أمطار غزيرة ابتعد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو أعمدة إنارة.

2. فى حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض لا تحاول لمس أى مهمات الكهرباء.

3. عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسؤولة.

4. وزارة الكهرباء تتلقى شكاوى الانقطاعات ومشاكل المهمات الكهربائية على الخط الساخن 121.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت أنه فى إطار التوجيهات بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وما يصاحبها من شبورة مائية ورياح شديدة وأمطار قد تصل إلى السيول على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة، وحرصًا من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، ومنها:

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع وتوفير الدعم اللازمة لكافة الجهات المعنية بالدولة فى حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- تأمين الخطوط والمحولات وكافة مهمات الشبكة الكهربائية ضد مخاطر السيول والأمطار والرياح الشديدة ورفع حالات الاستعدادات القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة الإدارات والقطاعات وسرعة اتخاذ اللازم فى حالة ورود أى بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- تكليف أعضاء من الإدارات المدنية بالمرور على بدرومات المحطات الخاصة التى بجوار مجارى مائية والقواعد الخرسانية لأبراج الخطوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة الحاجة للتدعيم وتحديد الأولوية حسب الخطورة.

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- المتابعة المستمرة للشبكة والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- التأكد على تجهيز محطات المحولات التى بجوار مجارى مائية والمحطات التى سبق وارتفع مستوى المياه داخل بدروماتها بسبب الأمطار والسيول بطلمبات رفع جاهزة للعمل فى حالة الطوارئ.

- إعداد أطقم فنية لمجابهة الأمطار والسيول على مدار (24 ساعة) مع التعزيز فى الأماكن التى تحتاج لذلك. وذلك حفاظًا على سلامة الشبكة واستمرارية التغذية

بالإضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:

· التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق.

· التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مبانى لوحات التوزيع.

· التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك.

· تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

· التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

· تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض.







