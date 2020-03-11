شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تناشد عملائها بالتواجد بالمطارات بوقت كافى نظرا لظروف الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت شركة الطيران الوطنية المصرية "مصر للطيران" عملائها المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية بوقت كافى، وذلك فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بمصر بشأن تقلب ظروف الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وطالبت مصر للطيران من عملائها فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، ضرورة التواجد بالمطارات قبل موعد إقلاع رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات، ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات، لضمان الوصول فى الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير فىي الرحلات.

و كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر بداية من غد الخميس تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وتستمر حتى السبت 14 مارس الجارى .

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وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تسقط الأمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحري، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق وتصل إلى حد السيول عـلى سيناء ومدن خليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى، متوقع أن تشهد اعتبارا من يوم غدا الخميس وحتى يوم السـبت المـوافق 14 مارس تساقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس، كما يصاحب ذلك انخفــاض في درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تخف حدة موجة الطقس السيئ من السبت.