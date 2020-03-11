شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: مصر ستشهد سقوط كمية أمطار غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ايمان سيد رئيسة مركز التنبؤ بالفيضان فى وزارة الرى، إنه من المتوقع هبوط أمطار الليلة معظمها في المناطق الصحراوية ومرسي مطروح والجيزة. وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أنه يتم متابعة وضع الطقس كل 6 ساعات وإبلاغ المحافظات بكل المستجدات باتخاذ ما يلزم من إجراءات. Advertisements وأشارت أن ذروة الأمطار ستكون غدا الخميس وتستمر حتي يوم السبت لمدة 3 أيام وهو ما يفوق قدرة البنية التحتية على تحمل كمية الأمطار غير المسبوقة.

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