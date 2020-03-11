شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز الإجراءات الوقائية للحكومة فى مواجهة الطقس السيئ غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه من بين الإجراءات الوقائية التى تتخذها الحكومة لمواجهة الطقس السيئ غدا، تخفيض الضغوظ على شبكة المياه فى بعض المناطق، وإذا استلزم الأمر سيتم قطع المياه عن بعض الأماكن، وسيتم التنويه بذلك.

وفى إطار التوعية للمواطنين مع الطقس السيئ، ناشد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية المواطنين، بعدم إيقاف السيارات أو ركنها فى أماكن منخفضة أو بجوار الأشجار وتخفيض حركة المرور .

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وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.