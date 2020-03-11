شكرا لقرائتكم خبر عن جهود مكثفة لضبط باقى المتهمين بواقعة التنمر على الشاب الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من جهودهم للقبض على باقى المتهمين في واقعة التنمر على شاب صيني أعلى الطريق الدائرى ، بعد تداول مقاطع فيديو تسجل واقعة التنمر على الشاب الآسيوي ، أعلى الطريق، بعدما تم القبض على السائق المتورط في الواقعة.

وأظهرت التحريات ، أن الشابين قاموا بتصوير الواقعة واستهزأوا بالشاب، وطالبوا من السائق أن ينزله بالقوة من السيارة ، ثم قاموا بتصوير الشاب عقب محاولة الحصول على سيارة، ثم قاموا بنشر الفيديو على مواقع السوشيال ميديا ، وتمكن رجال مباحث القاهرة من تحديد هوية الشابين وجاري ضبطهما وتقديمهما الى النيابة.

ودلت التحريات ، أن السائق المتهم أكره الشاب الصيني على النزول من السيارة، وتركه يتوسل لأصحاب السيارات أن يركب معهم، وروى المتهم تفاصيل الواقعة لأجهزة الأمن، حيث كان السائق يقوم بنقله من محل أقامته بأحد فنادق المعادي إلى منطقة العباسية، ولاحظ السائق قيام المجنى عليه بالسعال بشدة فقام بإنزاله أعلى دائرى المعادى، وبعدها توجه إلى منزله الى منطقة مصر القديمة حتى تم ضبطه، ويخضع حاليا لحجر صحى بأحد مستشفيات العباسية.

وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، عن لقائها مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر على الطريق الدائرى بسبب فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المصريين اعتذروا عن ذلك السلوك، كما دعت الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة فيروس كورونا القاتل.

ونشرت فيحاء وانج، "فيديو"عبر حسابها بموقع فيس بوك، وعلقت قائلة:"مساء الخير أصدقائي الأعزاء..قبل قليل، التقيت مع الشاب الصينى الذى تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائرى بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث.. نحن إخوة فى الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرا".

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ووجهت فيحاء رسالتها قائلة :"ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر وأتمنى له إقامة سعيدة بالسلامة والهدوء فى مصر بلدى الثاني معا_ضد_كورونا لا_للعنصرية".

وظهر من خلال الفيديو عدد من الشباب المصرى قدموا الزهور إلى الشاب ضحية التنمر، كما وجهوا إليه التحية والإعتذار عن ما حدث.