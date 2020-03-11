شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سقوط أمطار بداية من الغد تصل لحد السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنه متوقع سقوط الأمطار بواقع أكثر من 45 ملى وتصل لحد السيول.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذه الحالة طبيعية فى هذا التوقيت من العام.

Advertisements

وفى ضوء ما عرضه الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بشأن آخر تحديث لتنبؤات سقوط الأمطار، قرر مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا الخميس، الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.