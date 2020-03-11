شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المُعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س . ص )، التى اعتمدها رؤساء دول وحكومات 24 دولة أفريقية من بينها مصر، في أنجمينا بتشاد، فبراير 2013.

ويضم التجمع الدول المُتاخمة لمنطقة الساحل والصحراء الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ويركز على العمل المشترك في مجالين رئيسيين هما : الأمن الإقليمي، والتنمية المُستدامة، لتحقيق أهداف من بينها: الحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، وتنمية البنى التحتية، وذلك في إطار من التزام الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون، والتسوية السلمية للخلافات، فضلاً عن الاعتراف بحقوق الإنسان، وسيادة القانون واحترامه، وتعزيز نظم الحكم الديموقراطي.

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ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مركز جهينة ـ بمحافظة سوهاج، لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة مدفن صحي للمخلفات الصلبة، وذلك في إطار جهود الدولة في تطبيق منظومة النظافة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص إحدى المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية مدينة برج العرب، لصالح مُحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إقامة سوق الجملة الجديد، وذلك كمظهر حضاري يدعم التجارة الداخلية، ويُوفر للمواطنين احتياجاتهم من المنتجات بأسعار مناسبة.