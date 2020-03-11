البحرين تؤكد تضامنها مع مصر لضمان حقها المشروع فى حصتها من مياه النيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الأربعاء، تضامن بلاده مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة فى حصتها من مياه نهر النيل، الذى يمثل شريان حياة للشعب المصرى،.. مشددا على أن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال استقبال العاهل البحريني لوزير الخارجية سامح شكري الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات المتميزة بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك..حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم.

وأعرب الملك حمد بن عيسى عن اعتزازه بما يجمع المملكة ومصر من روابط راسخة وبما وصل إليه التعاون الوثيق من مستوى متقدم على كافة المستويات .. منوهاً بمثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين.

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وثمن العاهل البحريني الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين الأشقاء العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة..مؤكدا دعم المملكة للجهود الحميدة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة.

ومن جانبه..أثنى شكري على دور ملك البحرين وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية المصرية..مؤكداً اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بالمواقف العربية الأصيلة لمملكة البحرين تجاه مصر وشعبها ودورها المشرف في دعم العمل العربي المشترك.