محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر. كانت المتابعة الأمنية رصدت قيام 3 أشخاص بترويج للشائعات على حساباتهم الشخصية الفيس بوك؛ يتناولون خلالها أخبارًا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بمصر على خلاف الحقيقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بترويج شائعات عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.