لمواجهة "كورونا".. طلب إحاطة بشأن ضرورة إحكام الرقابة على منتجات المنظفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

تقدم النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، بشأن ضرورة إحكام الرقابة على منتجات المنظفات بمختلف أنواعها المتداولة بالسوق في ظل الجهود المبذولة من الحكومة كإجراءات إحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وتضمن الطلب بأنه لا تزال الجهود القائمة من الدولة المصرية وكافة مؤسساتها في إجراءاتها الاحترازية نحو مواجهة فيروس كورونا مقدرة من الجميع، في ظل الشفافية والوضوح التي يتم التعامل مع أي حالة من الحالات التي يتم كشفها عبر الجهات المعنية، بجانب رؤي التوعية والتنوير والثقيف بمختلف المحافظات للمواطنين لتوعيتهم.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية لابد أن تمتد لأعمال الرقابة الحاسمة والفاعلة بالمجتمع، خاصة فيما يتعلق بمنتجات المنظفات التي يتم استخدامها من قبل المواطنين، في ظل وجود بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مثل هذه الأزمات من خلال مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع المنتجات بدون أي رقابة أو تراخيص، مما تكون لها النتائج السلبية في النهاية علي صحة المواطنين، وبدلا من إتخاذ إجراءاتهم الإحترازية من فيروس كورونا يصابوا بأمراض متعددة نتيجة المنتجات الغير صالحة التي تصنع في هذه المصانع الغير مرخصة مما تكون مخالفة للمواصفات الصحية المنصوص عليها.

ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أن منتجات المنظفات وخاصة المناديل المبللة التي يتم الاستسهال في أستخدامها لابد أن يكون عليها مراقبة دقيقة وفاعلة لوجود العديد من التحذيرات العلمية الخاصة بضررها على صحة الأطفال والمواطنين، ومن ثم تصنيع أنواع منها عبر مصانع بير السلم، ستكون نتائجها السلبية على صحة المواطنين مضاعفة، ومن ثم أعمال الرقابة علي منتجات المنظفات ضرورة مهمة في ظل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على حصة المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.