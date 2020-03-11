النقل تبث فيديو جديد للتوعية من مخاطر رشق الاطفال للقطارات بالحجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو جديد، للتوعية من مخاطر رشق الاطفال للقطارات بالحجارة و لتي تعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.

وأكدت الوزارة، أن رشق القطارات تتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من الميزانية المالية للسكك الحديدية، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الجديدة التي تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

جاء ذلك في إطار حملة "معاً لسكك حديد آمنة ..سلامتك تهمنا"، والتي اطلقتها وزارة النقل للتوعية من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد