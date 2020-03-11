خطة استنفار.. القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار خلال 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد لمواجهة سقوط الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشددًا على كافة المسئولين التنفيذيين بالتواجد بالشوارع ومراجعة وتطهير بالوعات الأمطار للتأكد من قيامها بتصريف أية كمية متوقعة من الأمطار والتعامل الفوري مع الشكاوى الواردة بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور واتخاذ كافة إجراءات الحفاظ على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف المحافظ، أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه على أرقام 23907147 - 23912136 والرقم الساخن 114 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.