مصر | السيطرة على حريق سيارة نقل بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق سيارة نقل بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت الحماية المدنية بالقاهرة اليوم الاربعاء علي حريق كبير شب بسيارة نقل بداخلها بضاعة جامبو في شارع شكري شفيق خلف فيلا.

وكشفت المعاينة أن الحريق اتلف جميع البضائع باالسيارة ولا توجد إصابات.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق سيارة نقل بها بضائع جامبو التابعة لدائرة قسم النزهه وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى شارع شكري شفيق وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.