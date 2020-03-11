مصر | إخلاء سبيل أب ونجله وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل أب ونجله وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل 4 متهمين يينهم أب ونجله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور
وهم كل من:
1- أنس عبد القادر أحمد عبد القادر
2- راشد عبد الحميد عبد العظيم
3- أسامة راشد عبد الحميد
4- وحيد جلال غريب حسن
ووجهت النيابة، لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.