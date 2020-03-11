مصر | إخلاء سبيل أب ونجله وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل أب ونجله وآخرين في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة بنها بمحافظة القليوبية، إخلاء سبيل 4 متهمين يينهم أب ونجله بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور