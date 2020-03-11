مصر | إخلاء سبيل "إسلام خرم" في قضية "مكملين 2"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل "إسلام خرم" في قضية "مكملين 2" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، إخلاء سبيل الشاب إسلام الرفاعي، الشهير بـ"خُرم"، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بقضية "مكملين 2".

وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدوله العليا قد وجه للمتهمين في هذة القضية عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال ونشر أخبار كاذبة.