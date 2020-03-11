مصر | "بعد ضبط السائق".. تحريات للقبض على مصوري واقعة التنمر على الشاب الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعد ضبط السائق".. تحريات للقبض على مصوري واقعة التنمر على الشاب الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني، بأن رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم ألقت القبض على السائق المتهم بالتنمر على الشاب الصيني أعلى دائري المعادي وذلك داخل منزله بمنطقة البساتين.