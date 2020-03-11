أخبار مصر | إجراءات عاجلة من 'الصحفيين' نظرًا لسوء الأحوال الجوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات عاجلة من 'الصحفيين' نظرًا لسوء الأحوال الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، تأجيل اجتماع مجلس النقابة، والمقرر له غدًا الخميس، لاعتماد ميزانية النقابة للعام المنقضي، لينعقد يوم السبت المقبل؛ وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية.

كما أقر محمد شبانة سكرتير عام النقابة، إجازة غدًا الخميس، لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنقابة، مؤكدًا أن مبنى النقابة سيكون مغلقًا غدًا، وذلك حغاظًا على أرواح الموظفين والعاملين.

كما قررت لجنة القيد، برئاسة خالد ميري، تأجيل استئناف تلقي أوراق الزملاء المنتقلين من جدول تحت التمرين إلى جدول المشتغلين، حتى يوم السبت المقبل، بدلًا من غدٍ الخميس.