أخبار مصر | فرصة يطلق حملة طرق الأبواب ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة يطلق حملة طرق الأبواب ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة، أحد مبادرات وزارة التضامن الإجتماعي للتمكين الإقتصادي لمستفيدي تكافل وكرامة، إنطلاق حملات طرق الأبواب بالبرنامج فى فعاليتها الأولى لتكون البداية من محافظة بنى سويف، حيث تم البدء بفعاليات التوعية بقرية شريف باشا ببنى سويف بإستهداف السيدات فى المنازل من مستفيدى برنامج تكافل وكرامة فى إطار من التوعية ونشر ثقافة العمل، مشيرا إلى أن آلية طرق الأبواب من أهم آليات العمل الهامة بالمشروع لرفع الوعي بأهمية العمل وتعزيز مفهوم التمكين الإقتصادي من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد الشبراوى أن الحملات تتم من خلال الرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة بالقرية ممن تم تدريبهن من خلال البرنامج وفق أحدث البرامج والآليات العلمية فى التوعية واعتماد برامج تعديل السلوك والتى تطبق لأول مرة في مصر من خلال منهج التحفيز والتشجيع وتعديل السلوك الاتكالي وفق فلسفة تعمل على أحداث نقلة ذهنية من الرعاية الإجتماعية إلى الإستقلال الإقتصادي والتمكين الاقتصادي.

وأضاف الشبراوى أنه بالتوازى مع ذلك تشهد محافظة بنى سويف إنطلاق الموجه الثالثة من الدورات التدريبية المتقدمة التى ينظمها البرنامج بإستهداف تدريب 50 من مكلفات الخدمة العامة والرائدات المتميزات والمتطوعات كي يصبحن مدربات وقيادات التغير ومن ثم يتم من خلالهن استهداف توعية 2000 مستفيدة، فى إطار بناء القدرات.

هذا ويعمل البرنامج فى مرحلته الأولى على مستوى محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، أسوان والوادى الجديد، وقد أنتهى البرنامج مؤخرا من تسليم 642 مشروعا بقيمة إجمالية 3 ونصف مليون جنيه، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" على مستوى 3 محافظات وهى أسيوط وأسوان والفيوم ضمن مشروع " تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر من خلال استهداف النساء والشباب".

وأوضح الشبراوى أن برنامج فرصة يعتمد على فكر منظومة حزمة الخدمات ويتم التنفيذ على اكثر من مرحلة واستخدام مفهوم سلاسل للقيمة والميزة التنافسية وهو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الإجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة والضمان الإجتماعي ويستهدف القادرين علي العمل منهم بالتعاون مع القطاع الخاص والأهلي، حيث يعمل من خلال عدة محاور منها توفير ما يزيد على ٥٠ ألف فرصة عمل وادوات انتاج بالمحافظات المستهدفة بالمرحلة الاولى ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير فرص التمكين لهم.