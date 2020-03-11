أخبار مصر | "النقل" تنسق لعودة خطوط السفن العالمية الكبرى إلى الموانئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقل" تنسق لعودة خطوط السفن العالمية الكبرى إلى الموانئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير إجتماعًا موسعًا مع يني جورج ممثل أكبر الخطوط الملاحية للسفن السياحية في كل من مصر واليونان وقبرص ( شركتي رويال كاريبيان وكارنيفال لسفن السياحة ) وذلك لبحث التفاوض مع الشركات الكبري لإستئناف الرحلات مرة أخري، في إطار السعي لعودة مصر علي خريطة الخطوط الملاحية للسفن السياحية.

وأعلن الوزير أنه تم التنسيق لإستقبال ممثلي الخطوط المسئولين عن مراجعة إجراءات الأمن والسلامة والصحة بموانئ سفاجا وشرم الشيخ تأكيدًا للإستعدادات اللازمة، كما أنه من المخطط إستقبال عدد 12 رحلة سياحية بموانئ البحر الأحمر (شرم الشيخ - سفاجا) وذلك خلال الفترة من 18 مارس حتي 30 إبريل حيث من المخطط إستقبال أول رحلة يوم 18 مارس 2020 بميناء شرم الشيخ لقضاء يوم سياحي هناك والسفر علي نفس السفينة إلي سفاجا لبدء رحلتها السياحية للمزارات السياحية في مصر.

وأشار الوزير إلي أن السفن المتوقع وصولها تعتبر من أكبر السفن العالمية حيث يتراوح عدد الركاب علي كل سفينة من 2500: 5000 سائح ويتميز مستوي الركاب أنه من كبار الشخصيات العالمية ورجال الأعمال حيث أن أسعار هذه السفن تعتبر من أغلي الرحلات السياحية البحرية في العالم.