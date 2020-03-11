أخبار مصر | وكيل الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيا لبحث سبل التعاون العلمي والثقافي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيا لبحث سبل التعاون العلمي والثقافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، وفدًا من دولة ماليزيا برئاسة الدكتور داتوق محمد فخر الدين، رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بماليزيا، لاستكمال مناقشة بنود اتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم بماليزيا.

وتستهدف الاتفاقية نشر تعليم اللغة العربية في مختلف المحافظات الماليزية، فضلا عن ترسيخ صحيح الدين الإسلامي، ومواجهة دعاوى التغريب، وأفكار التنظيمات المنحرفة، ونشر التعليم الأزهري من خلال المقررات التي تتم دراستها بمركز الشيخ زايد لتعليم العربية للناطقين بغيرها.