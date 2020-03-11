شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة خاصة المتقاعسين الذين لم يسددوا الرسوم المقررة لتقنين أوضاعهم.
جاء ذلك خلال ترأسه، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة تقنين واضعي اليد بالمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، للوقوف على آخر المستجدات بملف التقنين.
وشدد بتكثيف حملات الإزالة لاسترداد الأراضي المتعدي عليها والتنسيق المستمر بين الأعضاء المشاركين بها للوقوف على المشكلات والمعوقات التي تواجه اللجنة أثناء أداء مهامها والعمل على سرعة حلها مع وضع لافتات على الأراضي المستردة توضح ملكيتها للوحدات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حال تكرار التعدي، بجانب وضع التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين من واضعي اليد بدفع المبالغ المستحقة على أقساط وذلك للتيسير عليهم في إجراءات تقنين أوضاعهم، مؤكدا أن ذلك حق الدولة والشعب ويجب الحفاظ عليه.
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