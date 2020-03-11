شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: الأمريكان والأوروبيون عوضوا توقف حركة السياحة من جنوب شرق أسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، أن الأسواق البديلة بددت المخاوف على السياحة بالصعيد، مشيراً إلى انتظام الحركة السياحية بالأقصر وأسوان، ومراكز إدفو و كوم أمبو من خلال الفنادق العائمة.

وقال عبد العال، فى بيان صحفي اليوم، إن الحجوزات مستمرة بشكل قوى وخاصة من السوق الأمريكي والأسواق الأوروبية ماعدا إيطاليا، كما أن السوق اليابانى مازال شريان التدفق للسياحة الثقافية الوافدة الى الأقصر وأسوان والقاهرة لتعوض بشكل كبير غياب أسواق دول شرق أسيا التى ينتشر بها وباء كورونا، مؤكداً أن الحركة فى الأقصر وأسوان طبيعية وأن السياح يمارسون حياتهم دون أى قيود وبحرية تامة ويستمتعون بالجو الدافئ والمشمس، خاصة أن أجواء الأقصر وأسوان فى هذا الوقت من كل عام مثالية للإقامة والزيارة.

وأشار إلى أن انتهاء أزمة الفندق العائم بالأقصر والذى كان على متنه 45 سائحاً مصاباً بكورونا وسفر46 منهم بعد ظهور نتائج تحليلاتهم السلبية شهادة نجاح لمصر فى مواجهة الوباء،ـ مطالباً بإمداد وسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة حتى لا يكون المواطن فريسة للإشاعات والمغرضين، وحتى يفهم العالم من حولنا حقيقة الأوضاع فى مصر دون الإعتماد على معلومات مغلوطة.

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وأوضح عبدالعال أن الشفافية مطلوبة فى تناول الأحداث التى تخص القطاع السياحى فى وسائل الإعلام، وأن إخفاء أى معلومة يفتح المجال للتخمينات والشائعات التى تضر بشكل مباشر بصناعة السياحة، مؤكداً أنه ليس من مصلحة أحد التهويل من تداعيات كورونا على السياحة وأن حالة الإرتباك غير مطلوبة.

وأضاف أن وزارة الصحة أجرت الفحوصات على كافة العاملين ونزلاء الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، وشمل أيضاً عمال الفنادق الثابتة ومراسى البواخر السياحية وسحبت 558 عينة، وأن جميع النتائج كانت سلبية وخالية من فيروس كورونا وهو ما يؤكد أمان المقاصد السياحية المصرية، وهو ما أوضحته وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بأن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا.

وأشاد عبد العال بالزيارة التى قامت بها غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أمس، لعدد من المواقع الآثرية والسياحية في محافظة الأقصر حيث زارت معبدى الكرنك والاقصر وعددا من الفنادق الثابتة والعائمة لحل أى مشكلة تواجهها، واستمعت لكافة أطراف صناعة السياحة وطالبت بتذليل كافة العقبات أمام مستثمرى السياحة وخاصة بمنطقة الصعيد.

وأكد أن جميع السفن السياحية والفنادق العائمة بالنيل مؤمنة تماماً وأن قطاع الفنادق برئاسة عبد الفتاح العاصى التقى مع أصحاب هذه المراكب وزارها لمراجعة كافة الضوابط وتنفيذ كافة الإجراءات التى طالبت بها وزارة الصحة لتفادى حدوث أى أخطاء فى وقف انتشار فيروس كورونا، مشيداً بالجهود التى يبذلها العاصى لوقف أى تداعيات لأزمة كورونا على القطاع السياحى.

وقال إن كل التوقعات كانت تؤكد تحقيق قطاع السياحة لمعدل نمو يصل إلى 30 % خلال العام الجارى ليتجاوز رقم العام السابق في أعداد السياح وهو 12 مليون سائح إلا أن ما يشهده العالم حالياً سيؤثر بالتأكيد على هذه الأعداد.