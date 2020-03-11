شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية المعلمين» تحذر من استخدام الهواتف أو تصوير الأسئلة خلال اختبارات الترقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، التعليمات الخاصة بعقد اختبارات ترقي المعلمين لعام 2019/2020، وشددت على أنه لابد من عدم استخدام الهواتف المحمولة داخل قاعات الاختبار، وأن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

كما شددت الأكاديمية على عدم تصوير قاعات الاختبار أو أي جزء من المادة الاختبارية أو نشرها بأي وسيلة، كما أنه لابد من التوقيع في كشف الحضور قبل الاختبار وتوقيع انصراف قبل مغادرة قاعة الاختبار.

وأكدت أنه لابد من الالتزام بإحضار الأوراق المطلوبة كاملة (صورة الإخطار، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة ايصال سداد الرسوم وليس الاصل).

وأشارت إلى اتباع تعليمات هيئة الإشراف داخل المعمل أثناء أداء الاختبار، كما يتم التشديد على المنتدبين المتخلفين عن موعد الاختبار بالتوجه إلى إدارة الفرع واتباع التعليمات الخاصة بهم، واستثناء المرشحين للاختبار ممن لديهم مرض مزمن من أداء الاختبار.

ويعتبر اجتياز الاختبار والحصول على شهادة الاجتياز، أحد متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي ولابد من استيفاء باقي الشروط.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، مراحل وخطوات ترقي المعلمين لعام 2019/2020. وأوضحت أنه بالنسبة لمرحلة ما قبل الاختبار، يدخل كل معلم مرشح للترقي على موقع بيانات كادر المعلم لطباعة إخطارات الترقي لمعرفة موعد ومكان وتوقيت وساعة الاختبار.

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وأشارت الاكاديمية إلى أنه بالنسية لمرحلة الاختبار، تبدأ الاختبارات 14 مارس 2020 الساعة 10 صباحا، وسيشمل الاختبار بالنسبة للترقي لوظيفة معلم ومعلم أول البنود التالية: الاتجاهات الحديثة في مجالات التخطيط والتدريس، واستراتيجيات التدريس الفعال، والتدريس في الفصل عالي الكثافة، والقياس والتقويم التربوي، وتوظيف التكنولوجيا في التدريس والتقويم، وسمات ومهارات المعلم الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، واستراتيجيات التربوية ودورها في بناء شخصية الطالب.

أما عن اختبارات الترقي لوظيفة معلم أول أ ومعلم خبير، فتشمل البنود التالية: مهارات التخطيط الاستراتيجي، ومهارات القيادة والاشراف التربوي الفعال في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وأنماط القيادة التربوية الفعالة، والكفايات اللازمة للتوجيه والاشراف التربوي، وأخلاقيات العمل، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، ومهارات المدرب التربوي الفعال، وتوظيف التكنولوجيا في الإدارة والإشراف التربوي، ودور القيادة والتوجيه التربوي في تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأساليب تقييم أداء تقييم العاملين.

أما مرحلة ما بعد الاختبار، فبالنسبة للمعلم، يمكنه متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا من خلال متابعة صفحته على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين بإستمرار، لإستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيا، بعد الانتهاء والمراجعة ثم يتم الضغط على أيقونة حفظ وتسجيل.

وتتكون لجنة تقييم ملف انجاز المعلم بالإدارة التعليمية من وكيل الادارة رئيسا للجنة، وموجه أول المادة وعضو قانوني لتقييم ملفات إنجازالمعلمين إلكترونيا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة في استمارة ملف إنجاز المعلم، وترسل اللجنة تقريرا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقي إلكترونيا في كافة المدارس إلى مدير المديرية.

وعلى صعيد آخر، عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الاختبار الإلكترونى المجمع للمجموعة الأولى، التي استهدفت 500 مرشح مما اجتازوا حزمة البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل المراجع الخارجى لمؤسسات التعليم قبل الجامعى.

وصرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن الاختبار يعتبر واحد من محطات التحقق من جودة أداء المراجع ومدي امتلاكه لأدوات المراجعة الخارجية لمؤسسات التعليم قبل الجامعى، يتبعه التدريب على رأس العمل (On-Job Training).

وأضافت «يوهانسن» أن المجموعة الثانيةتستهدف 500 مرشح، موضحة أن «ذلك في إطار استكمال التقدم الدولى في أطر ضمان جودة التعليم، والتحول نحو رقمنة جميع عمليات وإجراءات المراجعة الخارجية وسعيا لمواكبة التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي أحدث ثورة في عالمنا المعاصر، وحرصا على توسيع قاعدة بيانات مراجعى مؤسسات التعليم قبل الجامعى، وضخ دماء جديدة لمنظومة أعمال المراجعة تتكلم بلغة ومعطيات العصر».

وقررت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إرجاء إقامة مؤتمرها السنوي الدولى السابع لموعد آخر يتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك في إطار تطبيق قرار رئيس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.