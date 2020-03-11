شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري يسلم ملك البحرين رسالة خطية من الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تتصل بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلم الرسالة سامح شكري، وزير الخارجية، وذلك خلال استقباله في قصر الصافرية اليوم.

ورحب ملك البحرين بوزير الخارجية، وكلفه بنقل تحياته إلى الرئيس السيسي وتمنياته الطيبة لشعب مصر العزيز بدوام الرقي والتطور.

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وأكد آل عيسي اعتزازه بما يجمع مملكة البحرين ومصر من روابط الأخوة الراسخة، وبما وصل إليه التعاون الوثيق من مستوى متقدم على كافة المستويات، منوهاً حفظه الله بمثل هذه الزيارات التي تدعم مسار التعاون والتشاور والتنسيق إزاء مختلف القضايا بما يخدم المصالح العليا للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأعرب عن تضامن بلاده مع مصر لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل، الذي يمثل شريان حياة للشعب المصري الشقيق ودعمها للجهود الحميدة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين كل من مصر والسودان وأثيوبيا فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، مؤكدا رعاه الله أن أمن مصر ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي.

كما ثمن العاهل البحريني الدور التاريخي الريادي لمصر في حماية الأمن القومي العربي وحرصها على صون المصالح العربية ووحدة الصف بين الأشقاء العرب، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أثنى شكري على دور وجهوده في تطوير العلاقات البحرينية المصرية، مؤكداً اعتزاز مصر قيادةً وشعباً بالمواقف العربية الأصيلة لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك تجاه مصر وشعبها ودورها المشرف في دعم العمل العربي المشترك.