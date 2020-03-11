شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توجيهات وزير الكهرباء استعدادًا لمواجهة طقس الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، رؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لأية انقطاعات قد تحدث نتيجة التقلبات الجوية المتوقع حدوثها اليوم وخلال اليومين المقبلين، وذلك بالتزامن مع ما اعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحاله شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من اليوم.

كما كلف الوزير شركات توزيع الكهرباء بسرعة التعامل مع كل الشكاوى التي قد ترد لفروع الكهرباء من خلال خدمة الخط الساخن 121 لاعطال الكهرباء والعمل على سرعة الاستجابة لحل أي مشكلات طارئة بسبب الأحوال الجوية.

إلى ذلك؛ قام رؤساء شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع القطاعات الفنية وتواجد الفرق الفنية اللازمة للتعامل الاضرابات المتوقع حدوثها، حيث كلف المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، رؤساء قطاعات الشركة بمختلف المحافظات في بورسعيد والسويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر بضرورة تواجد مديرى الهندسات والاطقم الفنية من مهندسي التشغيل والصيانة مع الفنيين والاستعداد الكامل بسيارات الطوارئ والاعطال على مدار اليوم.