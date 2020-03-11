شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير 50 بئرًا رومانية لتخزين 40 ألف م3 من مياه الأمطار بالسلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور على حزين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، إنه تم تطهير 50 بئرا رومانية، لحصاد أكبر قدر من مياه الأمطار، بمناطق الرابية وبق بق النصر وأبوزريبة وأوجارين ومنطقة حبون والزاوية بالسلوم، من خلال أعمال مشروع تمكين سبل العيش للمجتمعات البدوية بمطروح، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، أن المشروع يقوم بتقديم مساعدات من خلال تدخل الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمجتمعات البدوية بغرب مطروح، والتي تعاني من انعدام الخدمات الأساسية لبعدها عن المراكز والمدن الرئيسية، من خلال تحسين الخدمات التعليمية الأساسية وتقديمها داخل التجمع البدوي، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بشكل مستمر للأسر وتوفير العلاج والوعي الصحي.

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من جانب آخر أكد الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المشروع قام على حصاد ٤٠ ألف م3 من مياه الأمطار بعد تطهير 24 بئرا رومانيا تتراوح السعة التخزينية للآبار من ٤٠٠ م3 إلى ٣٠٠٠ م3 حيث تم تنفيذ واستلام أعمال التطهير والتقشير لعدد 26 بئرا بإجمالي ١٥٩٧٣ م3 للمرحلة الأولى كما تم تطهير عدد 24 بئرا قامت على توفير عدد ٢٤١٠٠ م ٣ التي ساعدت في الحفاظ على مياه الأمطار المهدرة.

فيما أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، حرص المحافظة على الاستفادة من مياه الأمطار، وتخزينها في خزانات عملاقة وآبار، مع تطهيرها أولا بأول لاستخدامها في ري الزراعات والشرب وتربية الأغنام والماشية، والاستفادة من إمكانيات مركز بحوث الصحراء والممثل في مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تقديم الدعم لأهالي ومزارعي الصحراء الغربية بالمشروعات التنموية لحصاد مياه الأمطار من خلال مركز بحوث الصحراء بمحافظة مطروح ومشروع تمكين سبل العيش وخلق الأصول الثابتة للمجتمعات الهامشية بمطروح التابع للجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة.