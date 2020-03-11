شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: الدراسة منتظمة في 166 دولة حول العالم ومنها مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة تسير بشكل جيد ومنتظم في 166 دولة حول العالم ومن بينا مصر، وأن عدد الدول التي أوقفت الدراسة كليًا بسبب فيروس كورونا يبلغ 15 دولة فقط، في حين تم إيقاف الدراسة جزئيًا في 14 دولة فقط.

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وأضاف «شوقي» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» عقدت اجتماعًا عالميًا عن طريق تقنيات الاتصالات، واشترك فيه حوالي 70 وزير تعليم من الدول الأعضاء في المنظمة لبحث تداعيات انتشار فيروس كورونا على التعليم حول العالم.

وقال «شوقي»: لقد شَرُفت بتمثيل جمهورية مصر العربية في هذا الملتقي الدولي، مضيفًا أنه خلال فعاليات هذا الملتقى تم استعراض خريطة توضح عدد البلاد التي قرّرت إيقاف الدراسة بسبب كورونا (والتي يرمز لها باللون الأخضر)، إلى جانب ذكر عدد الدول التي أوقفت الدراسة جزئيًا (والتي يرمز لها باللون الأصفر) والغالبية العظمي التي مازالت تستمر بها الدراسة بشكل كامل وطبيعي حتى الآن.

وتابع وزير التربية والتعليم: «لقد تم تبادل الآراء والخبرات بين ممثلي الدول والتشاور حول آليات التعامل مع الموقف بما يتناسب مع ظروف كل دولة».