شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يؤجل الصالون الثقافي لنادي القضاة لأجل غير مُسمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال نادى القضاة، في بيان له، صباح الأربعاء، إنه وفقًا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار بحالة الطقس السيئ، بداية من غدٍ الخميس، متمثلة في تكاثر السحب وسقوط الأمطار الغزيرة، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء في القاهرة مثيرة للرمال والأتربة، تقرر تأجيل الصالون الثقافي بمقر النادي النهري في العجوزة، والخاص بالدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، ورائد الطب الباطني، للحديث عن «كيفية الوقاية والتعامل مع أمراض الضغط والسمنة والسكر».

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ولم يعلن المستشار رضا السيد، المتحدث باسم النادى، موعدًا لاستئناف الصالون الثقافي، الذي يحضره القضاة، ويشمل حوارًا مفتوحًا مع ضيوف الصالون، مشيرًا إلى أن التأجيل لأجل غير مُسمى، إذ سيعلن عن موعد استئناف الصالون في وقتٍ لاحق.

يُذكر أن الصالون افتتح الأسبوع الماضي، بندوة للدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية الأسبق، والذي تحدث عن «أزمة سد النهضة»، والتي حضرها المستشارين محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والمستشار عزت خميس، رئيس لجنة فحص أموال جماعة الإخوان السابق، والقاضيان عادل الشوربجي، والمحمدي قنصوة.

وكان المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، الذي فاز برئاسة النادي في الانتخابات التي أجريت في 20 ديسمبر الماضي، للمرة الثانية على التوالي، أعلن أن النادي سيشهد تطويرًا بشأن الجانب الثقافي.