شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: أزمة الأمطار غير مسبوقة.. ووزير التنمية المحلية: نستعد منذ 4 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة بدأت الاستعداد لموجة الأمطار غير المسبوقة المقبلة منذ قرابة 4 أيام، وأن المحليات والجهات المسؤولة عن التعامل مع الأزمة أعلنت حالة الطوارئ، مثل شركات الصرف، والجهات المعنية بوزارة الداخلية.

وأضاف شعراوي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أنه تم التنسيق مع رجال مع المرور لتيسير الحركة المرورية، وأنه حال الضرورة قد يتم الاستعانة بالقوات المسلحة لما لها من إمكانيات، مشيرًا إلى أن غرف العمليات مفعلة منذ قرابة 4 أيام لمتابعة هذا الأمر.

وأوضح أنه تم توجيه المعدات للمناطق التي تشهد تجمعات مياه في الأزمات مثل صلاح سالم وبعض مناطق شرق القاهرة للتعامل معها قدر الإمكان، لافتًا إلى أن هناك مناطق قد يسقط عليها ٦٠ أو ٧٠ ملي متر أمطار بما قد يؤثر على تدفق المياه بالمنازل، مشددًا على أهمية عدم ركن سيارات أسفل الأشجار أو الاعلانات، مشيرًا إلى أنه من الوارد غلق طرق مرورية وفتح طرق أخرى.

قال أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، إن قرار الإجازة يأتي لأن الدولة المصرية ستواجه أزمة غير مسبوقة من معدلات سقوط أمطار شديدة للغاية.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، منذ قليل، أن الإجازة للتعامل مع الأزمة وليس «الناس تخرج تتفسح»، مطالبًا المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة لأننا نواجه أزمة غير مسبوقة ويجب تمكين الرجال للعمل.

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وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه لو سقطت أمطار ١٥ ملي متر تسبب سيل، فما بالك لو نزلت ٤٠ أو ٤٥ ملي كما من المتوقع أن يصل الأمر.

وأضاف في المؤتمر أننا نسعى لتخفيف الأضرار وحماية المواطنين والمنشآت، حيث إن مثل تلك الكمية لا يمكن منها، موضحًا أن الوزارة عملت على إخلاء مساحات في مياه النيل والترع والمصارف والبحيرات بالإضافة لـ200 سد في سيناء والبحر الأحمر والصعيد والصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن الأمطار ستبدأ متوسطة مساء اليوم على مطروح والجيزة وغدا ستصل الذروة في الدلتا وستكون ضعف ما تتعرض لها البلاد عادة، وكذلك شرق الجمهورية مثل سيناء.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة ستستمر يوم الجمعة مما قد يضاعف الخطورة نظرًا للشبكات، وأنها ستكون قد امتلئت، ويوم السبت ستصبح الأمطار ٥ ملي متر فقط.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات في الهيئة العامة الارصاد الجوية، إن الأمطار المتوقع سقوطها في القاهرة وباقي المحافظات ستكون أكبر من كمية الأمطار التي سقطت في شهر ١٠ الماضي، مضيفًا أن المناطق الشمالية والجبالية ستكون الأمطار عليها أكثر شدة.

وأوضح أن تلك الحالة طبيعية حيث إننا في نهايات الشتاء وتلك الفترة تتسم بتقلب الأحوال الجوية، موضحًا أن تلك الحالة مثلما حدثت عام ١٩٩٤.

وعقَّب أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، قائلا: «هذا يوضح أننا مقبلون على أزمة كبيرة لذا قررنا الإجازة ويجب أن يساعدنا المواطنين والا يتحركوا إلا للضرورة حيث أن هدف الإجازة تقليل التحرك للتعامل على المحاور والطرق السريعة».