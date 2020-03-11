شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: ما تتعرض له مصر غدًا لم يحدث منذ عام 1994 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الرطوبة العالية ستؤدي إلى كميات ضخمة من الأمطار، متوقعًا وجود سحب كثيفة جدًا ومتوقع سقوط أمطار شديدة الغزارة. وأضاف «شاهين»، خلال مؤتمر مجلس الوزراء عن حالة الطقس غدًا: «نحن عادة لا نحب أن نهول الأحداث ونقوم بوصف الحالة على طبيعتها، وما نراه أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة غدًا، ستصل لحد السيول. وأشار شاهين إلى أن هذه الحالة الجوية لم تحدث منذ عام 1994.

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