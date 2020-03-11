شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ على «عمودك الفقري» خلال أوقات العمل الطويلة؟ طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعمل ملايين الناس حول العالم في وظائف مكتبية تتطلب منهم الجلوس لساعات طويلة على مكاتبهم أمام أجهزة الكمبيوتر، أو الأجهزة المحمولة أو حتى الأعمال المكتبية العادية، بالإضافة إلى ساعات طويلة في السيارات ووسائل المواصلات نتيجة للازدحام في ساعات الذروة وصعوبة إيجاد سكن قريب من محل العمل للغالبية العظمى من المداومين.

الحقيقة أن العديد من المشاكل الصحية قد بدأت تظهر مع شيوع هذا النمط من الحياة العملية وبدأت الحلول المختلفة تظهر منذ الثمانينيات من القرن الماضي لمحاولة تخفيف هذه الآثار بهدف الحفاظ على صحة أفضل للإنسان وأيضاً بهدف إعطاؤه أفضل فرصة وبيئة للعمل لزيادة الإنتاجية وتقليل الإجازات العرضية والمرضية وتكاليف العلاج وغيرها.

ويقول الدكتور أحمد صلاح الدين كامل، أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، لـ«المصري اليوم»، إن مشكلات العمود الفقري تأتي باختلافها على رأس المشكلات التي يتعرض لها الأشخاص التي تقيدهم أعمالهم للمكاتب لفترات طويلة، ويعاني هؤلاء الأشخاص من العديد من المشاكل بدئاً من الآلام والشد العضلي إلى تشوهات وانحناءات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي والانزلاق الفقاري والخشونة بمختلف درجاتها والالتهابات.

وأضاف «كامل» أن «نمط الحياة الخالي من الحركة والرياضة والتعرض للشمس في حد ذاته يؤذي الجسم والعمود الفقري إيذاءً شديداً نتيجة لضعف العضلات وهشاشة العظام، ونقص ڤيتامين (د) وبعض العناصر الأخرى مثل الكالسيوم، والسمنة المترتبة على ذلك بالإضافة إلى الضغط العصبي واضطراب النوم والأمراض المرتبطة بهذا النمط وعلى رأسها تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكر وغيرها».

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وأكد أن «العمود الفقري بفقراته العنقية والظهرية والقطنية يعاني بشكل خاص نتيجة لأسلوب الحياة هذا خصوصاً مع انتشار الأجهزة المحمولة والذكية والتي تتطلب من الشخص الجلوس في وضع الانحناء للأمام لساعات وساعات مما يؤدي لفقدان الانحناءات الطبيعية للعمود الفقري، وفي مراحل أكثر تقدماً تبدأ بعض التشوهات في الظهور في صورة انحناءات غير طبيعية للأمام بالفقرات العنقية مع زيادة في انحناء الفقرات الظهرية والقطنية بحيث يتقوس جسم الإنسان تدريجياً للأمام في وضع غير طبيعي يزيد من التحميل على العضلات والأوتار والغضاريف مؤدياً إلى الآلام والمشاكل المختلفة والتي قد تحتاج لعلاج مكلف وعلاج طبيعي وحتى التدخلات الجراحية بأنواعها المتعددة».

وتابع: «الحفاظ على العمود الفقري ووضعه في أفضل حال من الأهمية بمكان بالنسبة لكل منا، وخاصة لأصحاب الوظائف المكتبية، ويبدأ هذا بتطويع الأدوات التي نستخدمها لساعات يومياً مثل كرسي السيارة وكرسي المكتب وشاشة الكومبيوتر ولوحة المفاتيح».

وأشار أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري إلى أن «كرسي المكتب يأتي على رأس القائمة حيث يقضي الموظف معظم ساعات يومه جالساً عليه، ويجب اختيار كرسي يدعم الظهر كاملاً مع مسند للرقبة ومساند للذراعين، مع ملاحظة أن يكون شكل الكرسي متلائماً مع الانحناءات الطبيعية للظهر لدعمها خلال فترة الجلوس. الشيء الآخر أن تكون المادة المبطنة للكرسي متوسطة التماسك بحيث لا تكون شديدة الليونة أو الصلابة. قد يلجأ البعض إلى إضافة وسادة صغيرة أسفل الظهر لزيادة دعم انحناء الفقرات القطنية الطبيعي إلى الخلف مع ضبط ارتفاع المقعد وارتفاع مساند الذراعين بحيث ترتاح القدمان على الأرض ويكون الظهر مفروداً ومرتاحاً والمرفقين مسنودين جيداً».

وأوضح أن «الشيء الآخر الذي لا يقل أهمية هو ضبط ارتفاع شاشة الكومبيوتر بحيث تكون على مستوى النظر ولا يحتاج الموظف للنظر للأسفل أو للأعلى لفترات مطولة، في حالة العمل على جهاز لابتوب لابد من توصيله على شاشة ولوحة مفاتيح خارجية “laptop kit” حيث أن هذه الأجهزة الصغيرة الحجم غير مناسبة للاستخدام لفترات طويلة، تصميم لوحة المفاتيح والفارة يساهم في راحة الظهر حيث تساعد اللوحة المقوسة والفأرة المصممة على شكل راحة اليد «ergonomic “ على راحة الظهر أثناء الجلوس».

وأكد «كامل» أن «هذه النصائح تساعد على الحفاظ على العمود الفقري ولكن لا تحميه بنسبة ١٠٠٪؜، وفي جميع الأحوال لابد من تقسيم ساعات العمل إلى مدد بحد أقصى ساعتين في المرة يقوم الشخص بعدها بالحركة وفرد الظهر أو حتى جولة داخل المكتب قبل استئناف العمل».

الدكتور أحمد صلاح الدين كامل أستاذ مساعد جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة