شكرا لقرائتكم خبر عن رصف شوارع حى شمال الجيزة ضمن خطة تطوير العشوائيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير بشوارع أحياء الجيزة، الفرعية، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، حيث تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المرأة والمجتمع، أعمال الرصف وتركيب الانترلوك بحى شمال الجيزة للتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الموضوعة والتنفيذ بأعلى جودة فى أقل وقت ممكن.

كما تفقدت نائب محافظ الجيزة أعمال مشروعات المياه والصرف الصحى وتطوير المدارس بمنطقتى ارض اللواء وإمبابة، ترفقها مدير وحدة البنية الأساسية بالمحافظة.

وزارت نائب المحافظ الوحدة الصحية بميت عقبة بحضور الدكتور محمد منصور وكيل وزارة الصحة، وذلك لمتابعة الحملة القومية للكشف علي السيدات بمحافظة الجيزة، وستتم المتابعة المستمرة للتأكد من نجاح المبادرة وعدم حدوث أى خلل بالمنظومة الصحية وإزالة أى معوقات تواجه الفرق الطبية المشاركة.

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وكانت محافظة الجيزة وقعت بروتوكولاً مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة وإحدى الشركات الخاصة لتمويل وإنشاء مدرسة الرؤية الرسمية للغات، حيث أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من خلال التعاون الوثيق بين محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصه المهتمه بدعم التنمية المجتمعية تم توقيع بروتوكول لإنشاء المدرسة على مساحة 3247م2 بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحى الطالبية، وأن التكلفه الإجمالية لبناء وتشطيب المدرسة تصل إلى 15 مليون جنيه تتحملها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة فى ذلك المجال.

وأوضح أن المدرسة سوف تشمل كافة المراحل التعليمية وتستوعب 28 فصل دراسى فى إطار سعى المحافظة جاهدة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول ، وشدد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدنى وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى قطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن الجيزاوى مؤكداً على ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.