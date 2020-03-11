الحكومة تعلن مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحى الحالى حتى 28 أكتوبر 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران السياحي الحالي، والمقرر انتهائه فى 29 أبريل المقبل، حتى 28 أكتوبر 2020 بنفس الضوابط والشروط.
يأتى ذلك فى ضوء ما حققه البرنامج من نجاح فى تحفيز وتشجيع الحركة السياحية، وفى إطار حرص مصر على تقديم نفس حزمة الحوافز لتشجيع منظمي الرحلات ووكلاء السياحة في الخارج على الاستمرار في جلب السائحين إلى مصر.
ويعتمد برنامج التحفيز على عدم التمييز بين الطيران العارض والمنتظم، وإعطاء حوافز إضافية عند تحقيق نمو مستدام مرة واحدة كل 6 أشهر مٌقسمة لشرائح تصاعدية على الرحلات المحفزة، وتقليل وتبسيط الإجراءات الورقية والإدارية التي تستلزمها عملية التحفيز.
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