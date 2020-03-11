شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا بالقاهرة: حجم التبادل التجارى مع مصر 1.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الكندى بالقاهرة جس داتون، إن حجم التبادل التجارى بين بلاده ومصر يبلغ 1.7 مليار دولار، وإن الميزان التجارى يميل لصالح مصر نتيجة صادرات الذهب المصري، وأضاف السفير - خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل - أن الاقتصاد المصرى هو الأقوى والأكبر نموا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لما أكدته التقارير المالية العالمية الموثقة.

وعبر السفير عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين فى مجال التعدين، خاصة وأن التعديلات التى تمت على قوانين الاستثمار فى مصر حفزت الكثير من الشركات الكندية على مضاعفة استثماراتها فيها، بالإضافة إلى تعاون البلدين حالياً فى كثير من المجالات، أهمها النظم والمعلومات والبنية التحتية ووسائل المواصلات، حيث تعاقدت مصر على شراء 12 طائرة "إير باص"، جرى توريد 6 منها، ويجرى توريد باقى الصفقة.

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من جهته، أعلن أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أنه تقرر عقد اجتماع موسع يوم 18 مارس الجارى لمناقشة تداعيات فيروس" كورونا" على مختلف القطاعات التجارية فى المرحلة المقبلة.