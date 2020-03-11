شكرا لقرائتكم خبر عن جريدة صوت الأزهر تفضح ثلاثى صناعة التطرف "المودودى والبنا وسيد قطب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة «صوت الأزهر»، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى أوزباكستان الأسبوع الماضي للمشاركة في المؤتمر العلمي «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» بمدينة سمرقند، وجولات الإمام الأكبر خلال الزيارة التي وصفها علماء الأزهر بالتاريخية، كما أبرزت كلمات علماء الأزهر المشاركين في المؤتمر، وكلمة الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، التي أشاد فيها بأطروحات شيخ الأزهر عن أهمية إحياء تراث العلماء الأوائل.

وخصصت الصحيفة ملف العدد (1058) عن «ثلاثي صناعة التطرف.. المودودي والبنا وسيد قطب»، حيث صرح عدد من العلماء والخبراء للصحيفة، بأن التنظيمات الإرهابية تتخذ منهم رموزًا وتستقي عملياتها وفقًا لأفكارهم، وأن أفكارهم وكتبهم بررت فكرة تكفير المخالف وإباحة قتله، كما نشرت مقالات بعنوان «المودودي وسيد قطب.. أفكار منحرفة»، و«إخوان البنا.. وأوهام الاندماج»، ومقال عما «قدمه سيد قطب للتنظيمات المتطرفة».

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كما تناولت الصحيفة، الضوابط والإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأزهر الشريف لمواجهة فيروس «كورونا» من تعليق التجمعات وحملات التوعية وتقييد حركة سفر الطلاب الوافدين، وغيرها من الإجراءات تماشيًا مع التوجهات التي صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة ظهور الفيروس، كما استعرضت الصحيفة تصريحات لعلماء ومتخصصين للحماية من الفيروس، وبيان اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي رأت أن الإنسانية بحاجة للاتحاد في وجه كورونا.

وخصصت الصحيفة، صفحتها الثامنة للحديث عن اليوم العالمي للمرأة، وعرضت بيان الأزهر بتهنئة المرأة بيومها العالمي والمطالبة بتعظيم دورها في المجتمعات العربية، وأن الإسلام أول ثورة حقيقية لتحرير المرأة في التاريخ، كما تناولت تصريحات أساتذة بجامعة الأزهر وواعظات عن اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالمرأة وإعلاء قيمتها ومكانتها والنظر إليها بإكبار، ويرعاها منذ الصغر طفلة وتلميذة حتى أوصلها إلى مناصب قيادية بالأزهر والأخذ برأيها ومشورتها في القضايا العلمية والمجتمعية.